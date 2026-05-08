Coronel Márcio Antônio Barbosa apresenta propostas para Câmara Federal em Gurupi

Por Wesley Silas
O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), coronel Márcio Antônio Barbosa (Republicanos), reuniu-se na última quinta-feira com membros da Associação de Subtenentes e Sargentos (ASSPMETO) em Gurupi. Durante o evento, realizado no Clube dos Oficiais e Subtenentes, o pré-candidato detalhou as propostas que fundamentam sua postulação a uma das oito cadeiras do Tocantins na Câmara dos Deputados, centradas na experiência em gestão de segurança pública e no fortalecimento do agronegócio.
Histórico Militar e Gestão em Gurupi
Com passagens pelo comando do 4º Batalhão em Gurupi antes de assumir o Comando-Geral da PMTO, Barbosa destacou a importância da cidade em sua trajetória. Segundo o oficial, a unidade foi fundamental para a consolidação de seu modelo de gestão, focado na redução de índices criminais, como o tráfico de drogas e o combate ao “Novo Cangaço”.
“O 4º Batalhão é um local pelo qual tenho muito carinho. Foi um dos lugares onde tive mais sucesso na carreira policial e onde pudemos desenvolver um bom trabalho com os companheiros que aqui estão”, afirmou o coronel durante a entrevista.
Foco no agronegócio e Segurança Rural
Um dos pilares da plataforma política de Barbosa é a manutenção e expansão da segurança no campo. Ele defende que a proteção das propriedades rurais é essencial para o desenvolvimento econômico do estado. Durante sua gestão, houve um reforço na Patrulha Rural com aquisição de viaturas e treinamento doutrinário específico para a categoria.
“O agronegócio é a mola propulsora da economia do Tocantins. Temos que dar essa proteção para que as riquezas continuem vindo e, a partir daí, o estado possa desenvolver e levar benefícios para todas as áreas”, pontuou o pré-candidato.
Articulação nacional e pauta social
Questionado sobre sua capacidade de atuação em Brasília, o coronel destacou que o período no comando da PMTO permitiu construir trânsito político na capital federal. Ele citou diálogos com figuras de expressão nacional, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para reforçar sua disposição em integrar projetos que extrapolam a segurança pública.
“Nossa pré-campanha começa embasada na área da segurança, mas entendemos que o estado tem várias áreas que precisam ser desenvolvidas. Queremos atingir o social e tudo aquilo que seja de benefício para a sociedade”, explicou.
Desafio estratégico
A pré-candidatura do coronel Márcio Antônio Barbosa reflete a tentativa de converter o prestígio institucional de um ex-comandante-geral em capital político eleitoral. Ao focar no binômio “Segurança e Agronegócio”, Barbosa alinha-se a um eleitorado conservador e produtivo, que tem sido decisivo no Tocantins. O desafio estratégico, contudo, reside na transição da liderança hierárquica militar para a articulação política legislativa, onde a negociação e a composição de interesses heterogêneos prevalecem sobre a doutrina operacional.
