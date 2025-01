Matrículas para novos alunos na rede municipal de ensino de Gurupi serão abertas na próxima segunda-feira, 13

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semeg) vai abrir o período de matrículas para novos alunos da rede municipal de ensino, que acontecerá entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2025. As inscrições serão feitas exclusivamente de forma online, pelo site da Prefeitura de Gurupi. As vagas abrangem a Educação Infantil (Pré 1 e 2), Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada a pessoas com idade a partir de 15 anos.

O endereço para as matrículas está disponível no site da Prefeitura de Gurupi, por meio do link: http://matricula.semeg.gurupi.to.gov.br/.

O secretário Municipal de Educação, Samuel Martins, destaca que a iniciativa é fundamental para garantir acesso à educação em Gurupi. “Estamos trabalhando para oferecer um processo ágil e organizado, que atenda às demandas da nossa comunidade. A educação é a base para o desenvolvimento do cidadão, e é nosso compromisso garantir o acesso a todos”, destacou.

Como fazer a matrícula

Para realizar a matrícula, o responsável deve acessar o site da Prefeitura, onde encontrará um mapa com as unidades escolares disponíveis e poderá selecionar a escola mais próxima de sua residência. Ao preencher o formulário, será necessário informar a série/ano e o turno desejado. Caso a unidade pretendida não apareça como opção, significa que as vagas foram preenchidas.

Após concluir o cadastro online, os responsáveis deverão comparecer à unidade de ensino escolhida para efetivar a matrícula, levando os documentos do aluno e dos pais ou responsáveis, conforme a lista fornecida no site.

Documentos necessários

Certidão de Nascimento;

RG e CPF;

Comprovante de residência com CEP;

Cartão do SUS;

Comprovante do NIS;

Extrato do Bolsa Família/Auxílio Brasil;

Título de eleitor (para maiores de 18 anos);

Laudo médico (em caso de deficiência);

Histórico escolar ou declaração de transferência;

Carteira de vacinação;

Foto 3×4;

Documento judicial, caso a criança esteja sob medida protetiva.

As aulas na rede municipal terão início no dia 20 de janeiro de 2025.

Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com o Departamento de Inspeção Escolar pelo telefone (63) 3301-4378 e (63) 3301-4321.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi