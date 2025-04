Medicina: Com oportunidade de uma bolsa de 100%, dia 28 de abril termina prazo das inscrições do vestibular da Unirg

Por Wesley Silas

A universidade pública desempenha um papel essencial na inclusão social e na formação de profissionais qualificados. Nesse sentido, a iniciativa da Universidade de Gurupi (UnirG) em oferecer uma bolsa de estudo integral para o curso de Medicina é um passo significativo para garantir que a educação superior seja acessível a estudantes em situação de vulnerabilidade econômica.

Conforme estabelecido pelo Artigo 16 da Lei Municipal Nº 2.700, durante o próximo vestibular digital da UnirG, será oferecida uma bolsa integral para o candidato com melhor desempenho. Este estudante deverá atender critérios específicos, como ser economicamente desfavorecido, ter concluído o ensino médio, não possuir diploma de curso superior, e não receber outro tipo de financiamento estudantil.

Conforme o Edital, as inscrições para o vestibular de Gurupi e Paraíso do Tocantins encerram-se às 18 horas do dia 28 de abril de 2025. De acordo com o Edital Nº 032/2025, o custo da matrícula para o primeiro período no Campus de Gurupi é de R$ 5.845,91 com um desconto de pontualidade de 8%, enquanto no Campus de Paraíso do Tocantins, a matrícula custa R$ 6.100,93 também com o mesmo desconto.

Estão disponíveis 60 vagas para cada campus, com uma taxa de inscrição de R$ 350,00. A oferta dessa bolsa de estudos é essencial para promover a igualdade de oportunidades, permitindo que estudantes qualificados, mas economicamente desfavorecidos, tenham a chance de cursar Medicina, contribuindo assim para a formação de profissionais comprometidos com a transformação social.