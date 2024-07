Ministro Wellington Dias e o vice-governador Laurez Moreira participam do seminário “Nova Geração das Políticas Sociais Brasileiras: Programa Acredita”

Mesa temática do seminário discutiu as políticas de desenvolvimento social no Brasil

Por Fernanda França/Governo do Tocantins

Com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, participou do seminário Nova Geração das Políticas Sociais Brasileiras: Programa Acredita, realizado nesta segunda-feira, 29, no Auditório dos Conselhos da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Na ocasião, foi apresentado o Programa Acredita, que tem como potencial o combate às desigualdades sociais, a redução da informalidade no mercado de trabalho e a promoção de impactos econômicos positivos. Além disso, o programa cria linhas de crédito para públicos variados, dos usuários do Cadastro Único (CadÚnico), que terão acesso a microcrédito orientado a empresas de pequeno porte.

“Discutir políticas públicas que visam melhorar a situação dos pequenos trabalhadores e das pessoas de baixa renda, combatendo a desigualdade social, é um passo fundamental para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e, consequentemente, para o crescimento do Estado. O Programa Acredita tem tudo para ser um sucesso, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável”, destacou o vice-governador Laurez Moreira.

No âmbito tocantinense, o ministro Wellington Dias enfatizou o crescimento e potencial do Estado em diversos segmentos e pontuou os benefícios que o Programa Acredita oferece.

“Agora, nós temos o fundo garantidor, que vai dar segurança para o pequeno conseguir aval para crédito, com taxas que vão de 0,5% a 9,75% ao ano, além de qualificação profissional e a orientação para estruturação de seus negócios”, explicou o ministro Wellington Dias.

O professor Waldecy Rodrigues, mediador do seminário, salientou a importância de debater políticas sociais, principalmente dentro da universidade.

“Discutir essas políticas sociais aqui na nossa universidade, mostra também a grandeza das nossas instituições. Esse vai ser o primeiro evento entre vários, para estarmos discutindo as políticas públicas do nosso país e do nosso Estado”, pontuou.

Programa Acredita

O Programa Acredita no Primeiro Passo é um conjunto de iniciativas do Governo Federal, em parceria com estados, Distrito Federal, prefeituras, organizações públicas, setores empregadores e sociedade civil. Seu objetivo é superar a exclusão e promover a autonomia socioeconômica das pessoas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, por meio de qualificação profissional, emprego e empreendedorismo, ampliando o acesso ao microcrédito produtivo e auxiliando na estruturação de negócios sustentáveis.

Rede de parceiros

A Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social oferece oportunidades gratuitas de capacitação, emprego e orientação empreendedora para beneficiários do CadÚnico. Microcrédito com Garantia: O programa conta com o Fundo Garantidor de Operações (FGO), administrado pelo Banco do Brasil, que garante até 100% das operações de crédito, eliminando a necessidade de avalistas ou bens como garantia para pequenos empreendedores.

62° Congresso Sober

Além do seminário, o vice-governador Laurez Moreira também participou, ao lado do ministro Wellington Dias, do segundo dia do 62º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober), realizado na tarde desta segunda-feira, 29, no auditório da UFT.

O congresso, já consolidado como um dos eventos científicos mais relevantes e longevos do Brasil, contribui com a consolidação da prática do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito da Economia, Administração e Sociologia Rural no país. Nesta edição, tem como tema geral Bioeconomia, cadeias de valor e desafios do desenvolvimento regional. O congresso segue até o dia 1º de agosto.