Moradora de Cariri-TO morre em acidente de trânsito na BR-153

Da redação

A esteticista e estudante de fisioterapia Adriana Santana de Oliveira, de 44 anos, morreu em um acidente no trecho da BR-153, próximo a Cariri do Tocantins, região sul do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão, um carro e a motocicleta da vítima.

O acidente aconteceu no KM 681 da rodovia por volta das 19h30 desta segunda-feira (19). Segundo a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

A PRF informou que Adriana Santana estava conduzindo a motocicleta e morreu ainda no local. As causas do acidente ainda serão apuradas pela perícia e pela Polícia Civil.

A Prefeitura de Cariri emitiu uma nota lamentando a morte, e informou que Adriana Santana era esteticista e estava cursando fisioterapia. Ela deixou duas filhas e marido.