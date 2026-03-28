MPTO intensifica fiscalização para coibir preços abusivos de combustíveis no Tocantins

Atuação mobiliza promotorias em todo o estado para verificar aumentos sem justificativa e proteger consumidores

Por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) intensificou a fiscalização sobre os preços dos combustíveis em todo o estado para coibir aumentos abusivos e garantir maior transparência ao consumidor. A iniciativa, coordenada pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher (Caoccid), mobiliza promotorias de Justiça de diferentes regiões para acompanhar o comportamento do mercado e verificar possíveis irregularidades.

Procedimentos administrativos já foram instaurados em municípios considerados estratégicos, como Palmas, Araguaína, Gurupi, Colinas do Tocantins e Tocantinópolis. Nessas localidades, promotores de Justiça estão requisitando documentos fiscais e contábeis para verificar se os reajustes praticados pelos postos são compatíveis com o aumento real de custos ou se configuram elevação indevida das margens de lucro.

Regiões de Augustinópolis e Pedro Afonso

Exemplos recentes dessa atuação ocorreram em Augustinópolis e Pedro Afonso, onde o MPTO expediu recomendações administrativas para evitar o repasse de aumentos sem justificativa no custo de aquisição. No extremo Norte do Estado, o promotor de Justiça Elizon de Sousa Medrado recomendou que os revendedores de Augustinópolis, Praia Norte, Sampaio, Carrasco Bonito, São Sebastião do Tocantins e Esperantina não realizem elevações arbitrárias de preços.

Já em Pedro Afonso, localizada na região Centro-Norte, a iniciativa foi do promotor de Justiça Lucas Maciel. A orientação abrange os estabelecimentos da sede e dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins e Tupirama. Em ambos os documentos, o MPTO esclarece que, embora as recomendações funcionem como orientações para adequação voluntária, o descumprimento dos pontos sinalizados pode resultar em medidas judiciais e sanções administrativas, como aplicação de multas e suspensão de atividades.

Direito do consumidor

A atuação do MPTO busca garantir o direito do consumidor à transparência e ao equilíbrio nas relações de consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é proibido elevar preços sem justa causa ou exigir vantagem excessiva.

Também está sendo verificado o cumprimento de normas que exigem a divulgação de informações sobre benefícios tributários, como a desoneração do diesel, de forma visível ao público.

Atuação integrada

A atuação ocorre em articulação com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e integra uma estratégia mais ampla de monitoramento de práticas abusivas no setor. As informações coletadas poderão subsidiar a adoção de medidas administrativas e judiciais, caso sejam constatadas irregularidades.

Como denunciar

O MP-TO orienta que consumidores que identifiquem aumentos suspeitos ou falta de informações nos postos procurem a promotoria de Justiça de sua cidade ou registrem manifestação na Ouvidoria do MPTO, no link https://www.mpto.mp.br/ ouvidoria/manifestation, ou em horário comercial pelo telefone 127.