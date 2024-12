Nunes – O Sobrenome Mais Antigo da Política Tocantinense

Por Giovanni Salera Júnior

No estado do Tocantins, existem muitos sobrenomes de famílias proeminentes na política, como Aires, Alves, Abreu, Amorim, Andrade, Avelino, Barbosa, Barros, Bonagura, Borges, Castelo-Branco, Cruz, Damaso, Dimas, Freire, Gomes, Lellis, Martins, Moreira, Miranda, Pires, Reis, Rezende, Ribeiro, Ruiz, Santana, Siqueira Campos, entre outros.

Entre esses, um se sobressai por suas raízes profundas na nossa história: “Nunes”.

O município de Natividade remonta às origens do Tocantins, datando do ciclo do ouro no Brasil Colonial. Durante esse período, os bandeirantes enfrentaram a resistência dos índios Xavante e ocuparam a região Norte de Goiás, entre 1724 e 1734, dando início ao primeiro povoamento do estado.

As relações entre colonizadores, escravos, mineiros, sertanistas, missionários e criadores de gado resultaram na formação dessa bela cidade, rica em simbolismos e cultura, considerada o berço da história tocantinense.

Foi em Natividade, cerca de 130 anos atrás, que os “Nunes” se firmaram no cenário político, ocupando inúmeros cargos relevantes tanto em nível local quanto estadual.

Nos anos 70, o casal Jacinto e Dolores Nunes levou essa tradição política para a cidade de Gurupi.

Após uma breve pesquisa, selecionei abaixo alguns dos personagens mais importantes da extensa árvore genealógica dos “Nunes”.

–Fulgêncio Nunes da Silva (coronel do exército, fazendeiro e comerciante de Natividade)

Deputado Estadual (1898-1900)

Senador (1901-1908)

–Deocleciano Nunes da Silva (fazendeiro e comerciante)

-Intendente (Prefeito) de Natividade

-Deputado Estadual (1913-1916)

-Senador (1917-1930)

–Júlio Nunes da Silva (fazendeiro, comerciante e juiz de direito)

-Deputado Estadual (1909-1912)

-Vereador e Prefeito de Natividade (década de 1940)

-Modestino Nunes da Silva (alfaiate e comerciante)

-Deputado Estadual (1929-1930)

–Ismael Pacini Costa – avô materno da Josi Nunes (carpinteiro e comerciante)

Vice-intendente (Vice-prefeito) de Natividade (década de 1930)

–Jacinto Nunes da Silva – pai (aviador e empresário)

-Prefeito de Gurupi (1983-1988)

–Dolores Nunes – mãe (advogada)

-1ª Presidente da Fundação UNIRG

-Secretária de Desenvolvimento Social de Goiás

-1ª Deputada Estadual do Tocantins

-1ª Deputada Federal do Tocantins

-1ª Vice-prefeita de Gurupi

–Josi Nunes (psicóloga e professora)

-Deputada Estadual

-Deputada Federal

-1ª Prefeita de Gurupi

–Luana Nunes – filha (médica e empresária)

-Secretária de Saúde de Gurupi

Natividade é um verdadeiro museu-vivo do Tocantins. Fundada em 1734, foi a primeira cidade do estado e, ao longo de seus 290 anos, preserva com orgulho sua arquitetura colonial, festas religiosas tradicionais, folclore, gastronomia típica e atrativos naturais, que encantam todos os que a visitam.

A trajetória da Josi Nunes e sua família reflete perfeitamente a alma e a essência do povo tocantinense. História, força, superação, resiliência, fé em Deus, amor, carisma e alegria — são valores que, desde os primórdios do antigo Norte Goiano, ajudaram a moldar as tradições e a identidade do nosso povo.

O que nós poderíamos esperar de alguém com tantas referências, qualidades e aptidões, e que tem uma conexão tão profunda e um amor tão genuíno com essa terra abençoada que é o Tocantins???

Todo o simbolismo presente na árvore genealógica da querida Josi Nunes se reflete em sua atuação como prefeita. Sob sua liderança, Gurupi tem vivido sua fase áurea, marcada por um crescente orgulho e autoestima, colhendo os frutos de uma gestão municipal brilhante.

É extremamente gratificante ver uma cidade tão importante como Gurupi sendo conduzida com tanta competência e dedicação por uma líder que dá continuidade ao belo legado de seus pais, Jacinto e Dolores, e de seus nobres antepassados da centenária e encantadora Natividade!

Por todas essas razões, Josi Nunes tem sido reconhecida como a “Melhor Prefeita de Gurupi” e uma das líderes mais admiradas e respeitadas do Tocantins!!!

