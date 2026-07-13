O trânsito mudou nos últimos 35 anos, mas o propósito de salvar vidas continua

Especialista analisa a evolução do comportamento dos motoristas, das tecnologias e da fiscalização desde o início dos anos 1990 e aponta os desafios para as próximas décadas

Ao longo dessas três décadas e meia, o trânsito brasileiro passou por profundas transformações. A criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1998 – um dos mais robustos do mundo -, o fortalecimento de campanhas educativas e de políticas públicas, e a evolução da tecnologia contribuíram para consolidar uma cultura mais voltada à preservação da vida.

Mas, apesar dos avanços, o maior desafio permanece. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que os sinistros de trânsito seguem entre as principais causas de mortes evitáveis em todo o mundo, resultando em aproximadamente 1,19 milhão de óbitos por ano.

Segundo Luiz Gustavo Campos, especialista em trânsito e diretor da Perkons – que completa 35 anos esse mês e tem entre seus legados a invenção da lombada eletrônica no início da década de 90 – a principal mudança observada ao longo desse período está na forma como a sociedade passou a compreender a segurança viária.

“Quando olhamos para a época da primeira lombada, a discussão sobre trânsito estava associada à mobilidade, em especial, mobilidade individual. Hoje existe uma consciência sobre mobilidade segura, que se baseia em responsabilidades individuais e direitos coletivos, quando o assunto é trânsito. Essa mudança é extremamente benéfica, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer”, afirma.

A transformação também pode ser observada na tecnologia disponível para a gestão viária. Sistemas integrados, análise de dados em tempo real, inteligência artificial e equipamentos capazes de monitorar diferentes comportamentos de risco passaram a fazer parte da rotina das cidades brasileiras.

Contudo, Campos ressalta que a tecnologia, sozinha, não resolve o problema.

“A tecnologia é uma ferramenta fundamental, mas a segurança no trânsito continua sendo uma construção coletiva. Ela depende de infraestrutura adequada, fiscalização eficiente, educação permanente e, principalmente, de escolhas individuais responsáveis”, explica.

Outro aspecto que mudou significativamente foi a percepção sobre a fiscalização. Se antes ela era vista apenas como instrumento punitivo, atualmente há uma compreensão crescente de seu papel preventivo. Estudos nacionais e internacionais demonstram que a fiscalização eletrônica é pilar para a redução de comportamentos de risco, como excesso de velocidade, principal fator de gravidade em caso de sinistro.