Opinião: Santo Antônio e Gurupi

Por Pa. Eldinei Carneiro

Em 1954, com a invasão das matas mais próximas ao povoado, foram lançadas as primeiras raízes para a formação de uma base agropecuária, destinada a dar vida própria ao local. Neste mesmo ano, é rezada a primeira missa, pelo Bispo Dom Alano Maria di Noday, de Porto Nacional, e iniciado o alicerce para construção da primeira igreja, mais tarde denominada de Matriz de Santo Antônio, o padroeiro de Gurupi.

Quando Dom Alano foi presidiu a primeira missa, logo percebeu o potencial do município de Gurupi, sendo assim, nomeou o Pe. Geraldo Torres para ser o primeiro Pároco da Paróquia Santo de Gurupi, em 13 de maio de 1960, esse fato completou recentemente 64 anos. O povo de Gurupi sempre foi muito devoto de Santo Antônio, por ser um Santo milagreiro, espirituoso, simples, de profunda oração e muito dedicado a caridade.

A sua trezena de 31 de maio a 13 de junho consegue mobilizar toda cidade, além das belíssimas celebrações eucarísticas, tem também parte social: Quermesse, leilões, bingos, Arraiá e rifas.

O Festejo de Santo Antônio de Gurupi pode ser considerado um dos mais do Tocantins e o maior da região Sul do Estado. Ele continua iluminando e protegendo Gurupi e ajudando no crescimento espiritual e desenvolvimento da cidade. Atualmente a Paróquia e o Festejo de Santo Antônio são coordenados pelo Pároco Pe. Deusimar Correia Dias.