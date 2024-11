Parcerias entre a Prefeitura de Gurupi e Governos do Tocantins fortalece rede de proteção às mulheres

Por Wesley Silas

Nesta sexta-feira, 29, em Palmas, a secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, ressaltou a importância do Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres como um evento crucial para o desenvolvimento das políticas no Tocantins.

”O Fórum é uma plataforma de transformação onde reafirmamos nosso compromisso em construir um estado que garanta mais direitos às mulheres. Por meio de editais, cheques simbólicos e novos projetos, estamos implementando ações que impactarão diretamente as comunidades, garantindo mais autonomia, segurança e oportunidades para as mulheres”, afirmou.

Cristina Donato, Secretária Municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi, expressou sua gratidão pelo auxílio de R$ 70.000,00 oferecido pela Secretaria Estadual da Mulher do Tocantins, destinado a reforçar as políticas públicas para mulheres. Gurupi foi um dos cinco municípios beneficiados por meio de edital. Esses recursos serão aplicados na compra de móveis, materiais de divulgação para campanhas de prevenção e combate à violência contra a mulher, equipamentos de informática, e realização de capacitações, entre outras iniciativas.

”A Secretaria Estadual da Mulher lançou um edital para estimular a participação dos municípios que já possuem secretarias municipais, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres. No evento de hoje, reforçamos as ações e prioridades da Secretaria Estadual das Mulheres. Desenvolvemos um projeto que foi aprovado, e agora os recursos estão disponíveis conforme o edital, para oferecer suporte às mulheres. Apesar de a Secretaria Municipal da Mulher ter sido recentemente criada, já percebemos avanços significativos graças ao apoio estadual. Estamos participando de editais para captar mais recursos e já fomos contempladas com uma caminhonete nova, que reforçará ainda mais a rede de proteção”, explicou Cristina Donato.

A colaboração entre os governos estadual e municipal é fundamental para ampliar e consolidar a rede de proteção às mulheres. A união de esforços proporciona o fortalecimento das ações e garante que os recursos cheguem de forma eficaz a quem mais precisa, promovendo um ambiente seguro e igualitário para todas.