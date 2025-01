Peça publicitária: #ConvocaçãoJáSeducTO2023″ chama atenção em ponto estratégico de Palmas

A ideia é chamar atenção para a convocação dos aprovados no concurso da Seduc Tocantins 2023.

Por: Íris Silva

Com a peça publicitária em outdoor localizada em ponto estratégico de Palmas Tocantins – quadra ACSU Av. NE 10 Plano diretor Norte – os aprovados do concurso da Secretaria Estadual de Educação do Tocantins (Seduc TO) pretendem chamar a atenção do governo do estado, dos órgãos de controle e da população para a convocação dos aprovados no certame realizado em 2023.

O outdoor começa com a pergunta: “Quem acredita na educação de qualidade?” e apresenta as frases: “#ConvocaçãoJáSeducTO2023” e “A redistribuição dos aprovados é essencial para o desenvolvimento da educação no Tocantins”, chamando a atenção de quem passa pelo local.

Foi o que confirmou o professor Cleber, aprovado para o cargo de orientador educacional na cidade de Lagoa da Confusão. Segundo ele, o outdoor é mais um instrumento de divulgação que reforça a luta de todos os aprovados em prol da redistribuição e convocação. “Estamos usando todos os meios legais para que nossos direitos sejam respeitados. Afinal, são quase dois anos lutando para que o governo nos convoque. Essa divulgação com certeza vem agregar à nossa luta diária em prol da convocação de todos”, ressalta o professor.

Cleber reforça ainda que a lista de convocação está parada desde julho de 2024, quando foi realizada a última chamada.

“Há cidades em que o chamamento nunca foi concluído, e os aprovados aguardam com apreensão toda a situação. Por isso, é importante reforçar diariamente ao governador do Tocantins, Wanderley Barbosa, e ao secretário da Seduc, Flávio Vaz, que temos direitos constitucionais garantidos e precisamos que eles sejam cumpridos”, finaliza o professor.

Além do outdoor, os aprovados realizam manifestações em órgãos governamentais e de controle, além de mobilizações com faixas espalhadas em pontos estratégicos em diversas cidades do Tocantins. No final de semana, a mobilização ocorreu nos distritos de Buritirana e Taquaruçu, durante visitas e inaugurações de escolas.