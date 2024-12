PIB avança no Brasil e pequenos negócios representam grande parte dos setores em alta

Produto Interno Bruto (PIB) do trimestre encerrado em setembro aumenta 0,9% em comparação aos três meses anteriores. Em comparação a 2023, a melhora foi de 4%. Os valores que estamos vivendo são extraordinários. O crescimento do nosso PIB assusta o mundo. No trimestre, o PIB do Brasil cresceu mais que os Estados Unidos”, avaliou o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Por Redação

O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 0,9% no terceiro trimestre em comparação com os meses de abril a junho deste ano, revela o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, publicados nesta terça-feira (3).

O avanço foi apoiado na alta dos setores de Serviços (0,9%) e da Indústria (0,6%), que são formados majoritariamente por pequenos negócios. Em valores correntes, foram gerados R$ 3 trilhões. Somando toda a riqueza acumulada de janeiro a setembro, o PIB registrou alta de 3,3% e, se comparado ao mesmo período de 2023, o indicador cresceu 4%.

Nos Serviços, cresceram:

Informação e comunicação (2,1%);

Outras atividades de serviços (1,7%);

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,5%);

Atividades imobiliárias (1,0%);

Comércio (0,8%);

Transporte, armazenagem e correio (0,6%);

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,5%).

Na Indústria, houve alta de 1,3% nas Indústrias de transformação. Por outro lado, caíram: Construção (-1,7%); Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-1,4%) e Indústrias extrativas (-0,3%). Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o país não pode se assustar com a alta do dólar.

“A gente não pode achar que uma sazonalidade do dólar é algo que vai impactar o nosso modelo econômico e diminuir o nosso entusiasmo com esse povo ao qual pertencemos. Os resultados realmente importantes não são esses. O diagnóstico verdadeiramente relevante é aquele que mostra uma das melhores taxas de empregabilidade da história e um crescimento do PIB, que vai chegar a 4% este ano.” – Décio Lima, presidente do Sebrae

“Nós temos jeito de resolver os problemas do país. Os valores que estamos vivendo são extraordinários. O crescimento do nosso PIB assusta o mundo. No trimestre, o PIB do Brasil cresceu mais que os Estados Unidos”, acrescentou.

(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)