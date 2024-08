Polícia Civil do Tocantins prende homem suspeito de estuprar duas mulheres e divulgar os vídeos dos estupros em rede social

Crimes ocorreram nos municípios de Nova Olinda e Araguaína

Por Redação

Um indivíduo de iniciais I.N.S., de 24 anos, investigado por dois crimes de estupro, foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DRR – Araguaína), nesta segunda-feira, 26, no Setor Vila Santiago, em Araguaína.

As investigações iniciaram logo após o primeiro crime, ocorrido no dia 24 de março, em Nova Olinda. O ato sexual forçado, tendo como vítima uma mulher de 27 anos, foi gravado pelo autor e divulgado nas redes sociais. Após o crime, o homem fugiu para Araguaína, onde passou a residir desde então. Na nova cidade, no último dia 8 de agosto, ele fez uma nova vítima, uma mulher de 37 anos, repetindo o mesmo modus operandi: gravando a ação criminosa e divulgando nas redes sociais.

O delegado Fellipe Crivelaro que responde tanto pela DRR quanto pela 33ª DP de Nova Olinda, informou que o homem estava sendo procurado desde março deste ano, e após a polícia descobrir seu novo crime em Araguaína, as diligências foram intensificadas, até à equipe lograr êxito na localização e prisão do autor.

“O segundo crime foi registrado na 3ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM – Araguaína) que teve o mandado de prisão prontamente deferido pela Justiça, o que tornou possível a captura do suspeito. Quanto às investigações em Nova Olinda, elas vão continuar, pois ainda é preciso identificar o responsável por uma conta no instagram que, além de divulgar um dos vídeos gravados pelo autor, vem sendo apontado como um perfil voltado a difamação de populares locais, prática esta não tolerável pela Polícia Civil”, informou.

Ao ser capturado, o homem foi conduzido para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, e encaminhado para Unidade Penal da cidade, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.



Fonte: Vania Machado/Governo do Tocantins