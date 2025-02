Acusado de feminicídio morre em confronto com a polícia na zona rural de Peixe

da redação

Na noite desta terça-feira (25), Djavan Souza Melo, de 36 anos, foi morto em confronto com as forças de segurança na zona rural de Peixe, no sul do Tocantins. Ele estava foragido e sendo procurado como principal acusado do feminicídio que vitimou Jaqueline Ribeiro Nunes, de 28 anos, crime ocorrido na última segunda-feira (24).

De acordo com a polícia, Djavan foi localizado após intensas buscas na região. No momento da abordagem, ele teria reagido, resultando no confronto que levou à sua morte.

Jaqueline foi assassinada com golpes de faca e o corpo foi localizado em uma estrada vicinal de Peixe. A investigação apontou Djavan como o autor do crime. Desde então, as forças de segurança realizavam diligências para capturá-lo.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).