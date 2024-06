Adolescente é apreendido após atear fogo em homem que dormia em praça

Ele é investigado pelo ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado. O adolescente fugiu após agredir o homem, por volta das 7h, no centro da cidade. A ação criminosa aconteceu em menos de três minutos e a vítima ficou com o corpo em chamas até a chegada do socorro.

A equipe dos bombeiros encontrou o homem deitado no banco da praça com queimaduras de primeiro, segundo e até terceiro grau por todo o corpo. Aos bombeiros, ele disse que é epilético e não lembra do que aconteceu. O homem também relatou que sentia muito frio e dores pelo corpo. Ele foi levado para o hospital municipal e depois foi transferido para Araguaína.