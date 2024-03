Advogada é presa por suspeita de estelionato e fraude documental em Palmas

da redação

A advogada Flávia Paulo Oliveira foi presa nesta terça-feira (12) suspeita de estelionato e fraude documental em Palmas. Segundo a Polícia Civil, ela teria aplicado golpes emitindo falsas guias de pagamento e usando procurações para receber valores destinados aos clientes. As investigações apontam que foram desviados cerca de R$ 700 mil. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) afirmou que a advogada está com o registro profissional suspenso por decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, sendo proibida de advogar.

“Nessa manhã foi presa a advogada Flávia de Paulo. Ela está sendo alvo de uma investigação conduzida pela 1ª DP de Palmas e por outras delegacias também. Ela, no exercício da profissão, vinha cometendo crimes de estelionato e fraude documental”, explicou o delegado Douglas Sie Carreiro.