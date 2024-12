Após operação da PF, justiça manda afastar servidor da Seduc e determina prisão de outro

Da redação

A Justiça Federal determinou o afastamento do cargo de um servidor da Secretaria de Educação do Tocantins e a prisão de outro da mesma Pasta, por envolvimento na organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Esse é o mesmo esquema que resultou na prisão do ex-secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Claudinei Aparecido Quaresemin, durante a ‘Operação Overclean’, deflagrada nesta terça-feira (10/12). Ele é sobrinho do governador Mauro Carlesse e era o homem-forte do governo na época.

A Justiça também determinou o cumprimento de busca e apreensão no endereço de João Luiz Martins. Ele ainda está proibido de manter contato com outros investigados e de se ausentar do local em que reside sem prévia autorização judicial.

Conforme foi apurado na investigação, o servidor teria usado o cargo que ocupava, principalmente no que diz respeito facilitação em contratações fraudulentas e recebimento de vantagens indevidas, para atuar em benefício da organização criminosa, praticando delitos de fraude a licitação, desvio de recursos públicos, corrupção e peculato.

Na mesma decisão, a Justiça decretou a prisão preventiva do servidor Itallo Moreira de Almeida. Ele trabalha em regime de contrato temporário desde 1º de agosto de 2023 e está lotado na Diretoria de Administração da Seduc.