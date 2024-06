Após perseguição, PRF recupera caminhão e carga roubados no Tocantins

da redação

Na noite desta segunda-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão com os sinais identificadores adulterados e com uma restrição de roubo em aberto, no município de Porto Nacional/TO.

Durante patrulhamento das equipes PRF, foi dada ordem de parada a uma combinação veicular – transportando uma carga decorrente de roubo com 18 unidades de ar-condicionado – que desobedeceu e empreendeu fuga, ziguezagueando pela rodovia e gerando risco à segurança viária. Após acompanhamento tático pela PRF, o condutor decidiu parar o veículo fora do acostamento e evadiu-se do local adentrando pelo matagal.

Ao realizarem inspeção veicular, os policiais constataram sinais de adulteração na placa de identificação do veículo. No decorrer das verificações, os agentes localizaram o número de identificação veicular verdadeiro e encontraram uma restrição de furto/roubo registrada no dia 22 de junho em Barrolândia/TO, para um veículo com as mesmas descrições.

Diante das informações expostas, foram constatadas, a princípio, as ocorrências de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo de carga de eletrodomésticos. A combinação veicular foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Palmas para as medidas legais cabíveis.