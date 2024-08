da redação

As 34 armas apreendidas em um carro durante uma fiscalização na BR-153 somam mais de R$ 1 milhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na ação que que aconteceu em Gurupi um homem de 30 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. As armas teriam sido furtadas de uma empresa de vigilância privada do Pará, no dia 27 de junho deste ano.

No veículo foram encontradas 12 pistolas, 10 revólveres e 10 espingardas no porta-malas e duas pistolas carregadas no banco de trás do carro.