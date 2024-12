Assaltante foragido da justiça e suspeito de latrocínio é procurado pela Polícia Civil do Tocantins

da redação

A Polícia Civil está em busca de informações sobre o paradeiro de André Luis Pereira Silva, de 33 anos, foragido desde de 2023 pelo crime de latrocínio cometido em Araguaína, norte do estado.

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) de Araguaína, concluiu a Operação “Mensageiro da Morte” com a condenação de dois integrantes de uma facção criminosa voltada para roubos e extorsões no município. Um dos suspeitos, identificado como S.S.L., de 19 anos, recebeu pena de 17 anos de reclusão, enquanto o comparsa, Q.B.B.V., de 27 anos, foi sentenciado a 12 anos, totalizando 29 anos de prisão.

A operação foi deflagrada em maio de 2023, após investigações identificarem os dois indivíduos. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada e cumprida ainda no ano de 2023. Durante a ação, um dos condenados foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O delegado titular da DRR, Fellipe Crivelaro, destaca que o sucesso da operação reflete o trabalho de inteligência da Segurança Pública. “A DRR não se limita a investigar roubos, mas também crimes conexos, como extorsão e tráfico de drogas, o que resulta em condenações mais severas. A conclusão positiva desta operação representa mais um passo no combate às organizações criminosas na região e reforça nosso comprometimento em garantir a segurança da população”, afirmou o delegado.

Relembre o caso

O crime que levou à prisão dos suspeitos ocorreu em 16 de março de 2023, no Setor Camargo, em Araguaína. As investigações apontaram que uma vítima, que atua no ramo de compra e venda de joias, vinha recebendo mensagens de um indivíduo interessado em adquirir peças de ouro.

No dia do crime, a vítima, que também trabalha como entregador de pizza, foi acionada por um suposto cliente para realizar uma entrega. Ao chegar ao endereço indicado, ligou para o número fornecido e percebeu que era o mesmo contato usado nas negociações de joias. Nesse momento, notou tratar-se de uma emboscada e foi abordado por três indivíduos armados, que exigiram seus pertences.

Além do roubo, os criminosos extorquiram a vítima, forçando-a a realizar uma transferência via PIX. Durante a fuga, abandonaram o veículo usado no crime, que foi identificado como produto de furto ocorrido uma semana antes.

O terceiro indivíduo envolvido na ação criminosa foi identificado como André Luis Pereira Silva, de 33 anos, que permanece foragido. Contra ele, há um mandado de prisão expedido também pelo crime de latrocínio ocorrido no ano de 2023, também em Araguaína. As equipes policiais continuam as buscas para localizá-lo. “Continuamos trabalhando de forma integrada e com o apoio da inteligência policial para garantir que todos os envolvidos respondam por seus atos. A colaboração da comunidade, com denúncias anônimas, também é essencial para que possamos chegar ao paradeiro do foragido”, destacou o delegado.

A Polícia Civil orienta a população que qualquer informação que possa ajudar na captura do suspeito pode ser repassada de forma anônima para a DHPP- Araguaína, por meio do número de WhatsApp (63) 3411-7366.