Avião carregado com quase meia tonelada de cocaína faz pouso de forçado na zona rural do Tocantins; piloto é preso

A droga foi localizada após uma denúncia anônima de que o avião teria realizado um pouso de emergência em uma propriedade rural a quarenta quilômetros de Rio Sono, nordeste do estado. No local, equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar encontraram o piloto com escoriações na cabeça por conta do choque do pouso forçado.

O piloto preso não teve o nome divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa dele. Ao todo foram encontrados 420,9 kg de cocaína. A droga estava escondida no interior do avião distribuídos em dez pacotes, cada um com cerca de 40 kg.

Questionado pelos policiais, o piloto confessou ter pego a carga em Corumbá, no Mato Grosso do Sul (MS) e que o destino da droga era propriedade rural de uma cidade do Tocantins.