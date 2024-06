Briga pós cavalgada de Guaraí termina com morte, uma pessoa ferida e tentativa de invasão em hospital

da redação

O pós cavalgada da cidade de Guaraí, região central do estado, terminou em tragédia na noite deste domingo (16). Uma confusão terminou com duas pessoas esfaqueadas, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos, além de tentativa de invasão no hospital da cidade.

Por volta das 18h, duas pessoas esfaqueadas deram entrada no Hospital Regional de Guaraí (HRGUA), um deles faleceu, pois teve a veia femoral perfurada. O outro, atingido nas costas, sobreviveu. Imagens registradas mostram que pessoas tentaram invadir a unidade para agredir a vítima atingida nas costas. Eles teriam se envolvido em uma briga na Praça da Prefeitura.

Por telefone, o diretor do HRGUA, Claudio Reis Oliveira, o “Claudinho”, confirmou ao site Guaraí Notícias a tentativa de invasão da unidade e disse que os seguranças e servidores tiveram muito trabalho para controlar os ânimos exaltados, antes da chegada das equipes da Polícia Militar (PM). O rapaz que estava em estado mais grave chegou a ser entubado. O caso será investigado pela Polícia Civil local.

Fonte: Guaraí Notícias