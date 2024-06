Brigadista é morto a tiros na porta de casa em Formoso do Araguaia

da redação

O brigadista Sidiney de Oliveira Silva, de 44 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (15), em Formoso do Araguaína, região sudoeste do estado. O crime aconteceu por volta das 7h. A vítima era contratada pelo Prevfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O brigadista foi assassinado na porta de uma casa após ser tingido por dois tiros. A Polícia Militar (PM) informou que o local era a casa da irmã de Sidiney. Equipes do Serviço de Saúde da cidade foram chamadas e uma ambulância foi até a casa, que fica na rua Rua 2, no centro. Mas quando os socorristas chegaram, Sidiney já estava morto.