Cidade Blindada: Polícia Civil apreende adolescentes suspeitos de participação no homicídio ocorrido no início da semana em Palmas

Menores foram apreendidos no Lago Sul e na Vila Agrotins

Por Redação

O intenso trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil do Tocantins resultou na apreensão de dois adolescentes, de 17 anos, por suposta participação no ato infracional análogo a homicídio que vitimou Gabriel Delmont Vieira, 15 anos, morto a tiros na última segunda-feira, 6, na Arse 122, em Palmas. Os adolescentes foram apreendidos nas primeiras horas deste sábado, 11, na região sul da capital, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e internação de ambos.

O diretor de Polícia da Capital, delegado Rodrigo Ferraz Prado Teles, explica que um dos adolescentes foi apreendido no Lago Sul e o outro na região da Vila Agrotins, na Capital. “Fizemos essas apreensões hoje cedo e agora esses adolescentes serão ouvidos pelo delegado Diego Camargo, o qual se encontra à frente das investigações e da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (DECA – Palmas). Em seguida, eles passarão por exame de corpo delito no Instituto Médico Legal, e logo após, serão encaminhados ao Centro de Internação Provisória. As investigações continuarão com o objetivo de esclarecer totalmente a dinâmica e motivação dos fatos ocorridos no dia do crime”, explicou o delegado.

O trabalho investigativo iniciou logo após o crime, pela equipe da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas) com compartilhamento de informações do serviço de inteligência da Polícia Militar. Já as apreensões foram realizadas pela equipe da DECA – Palmas com o apoio da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas) e das equipes da 1ª e 3ª Delegacias de Palmas.

A ação da Polícia Civil está inserida na Operação Cidade Blindada, lançada na última terça-feira, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, com o objetivo de intensificar o combate às ações criminosas na capital tocantinense. A Operação conta o reforço no policiamento ostensivo por parte da Polícia Militar e a integração entre diferentes forças de segurança.

Texto: Sara Cardoso/Governo do Tocantins