Criança de cinco anos é baleada na cabeça em Palmas

da redação

Uma criança de cinco anos foi baleada enquanto estava na porta de uma casa na região norte de Palmas. O caso é tratado como tentativa de homicídio e foi registrado na tarde desta segunda-feira (6) no setor Água Fria. De acordo com a Polícia Civil, as forças de segurança foram chamadas via 190. Em apoio à ocorrência, a Polícia Militar (PM) apurou que dois homens teriam passado em frente a uma casa e abriram fogo, mas não se sabe quem seria o alvo dos autores.

A vítima foi socorrida e levada a princípio para a Unidade de Pronto Atendimento da região norte de Palmas. Depois foi encaminhada para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas) foi até o local onde aconteceram os disparos para coletar mais informações que possam levar à dinâmica do crime.