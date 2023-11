Delegado suspeito de cobrar propina para liberar caminhão torna réu após justiça aceitar denúncia

da redação

O delegado Clóvis César Reis Bueno, investigado por suspeita de cobrar propina de R$ 15 mil de um empresário do Tocantins para liberar um caminhão apreendido no Pará, virou réu em processo que investiga o crime de concussão. A denúncia do Ministério Público foi aceita pela 2ª Vara Criminal de Palmas.

Clóvis foi preso pela Polícia Civil no início de novembro, em Caseara. A vítima fez a denúncia após conseguir gravar o momento da entrega do dinheiro e da ordem de liberação do veículo. Ele foi afastado das funções pela polícia paraense e está preso em um presídio do Tocantins.

De acordo com despacho do juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, não houve hipóteses para rejeição da denúncia, que apresentou “elementos indiciários suficientes” para dar início ao processo. O acusado tem dez dias para apresentar defesa.

Na denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça e que o Jornal do Tocantins teve acesso, o caminhão da vítima foi apreendido no município de Santana do Araguaia (PA). O veículo estava em trânsito para Palmas com uma carga de silagem.

O motivo da apreensão foi porque um adolescente de 17 anos estava dirigindo o caminhão. Também havia porções de cocaína e comprimidos do medicamento nobésio, conhecido como rebite.