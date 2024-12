Detentos fogem de presídio no Tocantins, polícia divulga fotos

da redação

Dois homens são procurados após fugirem do presídio em Colinas, nesta quinta-feira (26). As fotos dos foragidos foram divulgadas pela polícia penal. A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), informou que já notificou as forças de segurança.

A fuga aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26). Os foragidos são Renato Pereira Batista e Claudemir Gomes da Silva, conhecido como ‘Madeira’. Conforme a Seciju, as informações sobre o paradeiro dos presos podem ser passadas pelo número 190 e o anônimato é garantido.