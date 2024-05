Dez quilos de pasta base de cocaína são apreendidas sendo transportada em caminhão de gás na BR-153

Dez quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil do Tocantins, no final da tarde desta quarta-feira, 15, na BR-153, em Paraíso do Tocantins. A droga estava sendo transportada em caminhão carregado de botijões de gás. Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Celulares e dinheiro em espécie também foram apreendidos.

A abordagem realizada pelas equipes da 1° Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc – Palmas), da 6° Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Paraíso) e da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

“Os policiais civis realizavam levantamentos de rotina quando se depararam com uma movimentação estranha de um indivíduo que entregou uma caixa contendo um grande volume para um caminhoneiro que transitava pela BR-153. O caminhoneiro realizou uma frenagem brusca, o que chamou ainda mais a atenção dos policiais. Diante da atitude suspeita fizemos a abordagem e nos deparamos com essa quantidade de drogas”, destacou o delegado da Denarc – Palmas, Alexander Costa.

O motorista do caminhão de iniciais D.M.S.L., 32 anos, e o indivíduo que foi flagrado realizando a entrega dos entorpecentes, de iniciais L.S.M.F., 29 anos, foram conduzidos até a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso, e após os procedimentos legais cabíveis, serão encaminhados para a unidade penal local.

“A carga de entorpecentes apreendida equivale a cerca de R$ 300 mil, ou seja, um grande prejuízo ao crime organizado”, conclui.