Dois homens são presos após furto de sacas de soja em vagão de trem

da redação

[A Polícia Militar prendeu dois homens, de 38 e 44 anos, por furto na cidade de Aguiarnópolis. Com os suspeitos, foram localizadas 16 sacas de soja subtraídos de um vagão de trem, o fato ocorreu na ferrovia norte-sul.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada, via telepatrulha, para averiguar uma possível movimentação estranha no pátio da Ferrovia Norte-Sul, na cidade de Aguiarnópolis/TO, onde alguns indivíduos estariam furtando sacas de soja que estavam sendo transportadas em um vagão de trem da empresa VLI, que no momento se encontrava parado na referida ferrovia.

No local, inicialmente foram encontradas algumas sacas de soja acondicionadas ao lado da ferrovia, após diligências, a equipe logrou êxito na localização de dois dos três indivíduos envolvidos no furto, que ao avistarem a presença da viatura policial tentaram empreender fuga, porém foram alcançados e capturados pelos policiais militares.

Diante dos fatos, os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Tocantinópolis, local em que foram autuados em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo à disposição da justiça.