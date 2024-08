Dois homens são presos tentando sacar FGTS com documento falso em banco

Dois homens de 30 e 34 anos foram presos suspeitos de estelionato e associação criminosa em Palmas. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos foi encontrado no banco com uma identidade falsa ao tentar sacar valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No local ele confessou aos policiais que havia praticado o crime outras vezes.