Dupla é presa em Gurupi suspeita de roubar mais de R$ 1 milhão de defensivos agrícolas em fazenda

Da redação

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no roubo de 3.269 kg/litros de defensivos agrícolas, avaliados em R$ 1,6 milhão. Os homens, de 33 e 43 anos, estavam com os defensivos em Gurupi e o material levado de uma fazenda que fica em Brasilândia, foi entregue nesta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o roubo dos defensivos aconteceu na madrugada de domingo (8). Na fuga, os criminosos abandonaram um veículo prata, que havia sido locado em Gurupi pelo suspeito de 33 anos.

Na terça-feira (10) equipes policiais encontraram o responsável pela locação no Jardim Boulevard, setor de Gurupi. Ele contou à polícia que alugou o veículo a pedido de um colega. Esse mesmo colega o emprestou a uma terceira pessoa.

O homem ainda levou os policiais ao local onde estaria armazenado a grande quantidade de defensivos roubada.

Mais buscas foram feitas e conforme análise de imagens de câmeras de segurança da região, foi possível confirmar o envolvimento dos suspeitos no roubo.

No setor Bela Vista, ainda em Gurupi, a polícia flagrou uma caminhonete usada pelos suspeitos para depósito do material roubado. O dono do veículo é o homem de 43 anos, que confirmou que esteve no local onde foram localizados os defensivos agrícolas.

Os homens foram levados para a delegacia e eles foram autuados em flagrante pelo crime de roubo. Depois do procedimento na delegacia, eles foram encaminhados para a Casa de Prisão Provisória, e estão à disposição do Poder Judiciário.