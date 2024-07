Em Alvorada, homem é preso suspeito de matar companheira com golpe de faca no pescoço

da redação

Um jovem de 19 anos é suspeito de matar a namorada com uma facada no pescoço em Alvorada, região sul do Tocantins. A vítima foi identificada como Aline Rosa Rodrigues Cardoso, de 19 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime teria acontecido durante uma discussão do casal na frente dos filhos dela.