Em Araguaçu, Polícia Civil autua dois homens por assassinato em propriedade rural do município

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Alvorada, realizou nesta segunda-feira, 16, uma autuação em flagrante de dois indivíduos, identificados pelas iniciais F.R.L., de 36 anos, e V.D.C., de 43 anos, suspeitos pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, homicídio e ocultação de cadáver. Os dois são acusados de envolvimento no assassinato de Edimilton Ferreira Nunes, de 29 anos, ocorrido na noite de domingo, 15, em uma fazenda na zona rural de Araguaçu, onde ambos suspeitos e a vítima trabalhavam.

Segundo as investigações iniciais, a Polícia Militar foi acionada por um morador da fazenda que teria presenciado o crime. Os policiais localizaram ainda a arma utilizada no crime, além de outras duas armas de fabricação caseira, e apresentaram os suspeitos à Polícia Civil em Alvorada. Após a análise dos fatos, a autoridade policial autuou os dois homens em flagrante pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

O delegado plantonista, Jacson Ribas, destaca que “a prisão em flagrante foi realizada com base nas evidências iniciais, que demonstraram que os suspeitos foram responsáveis pelo homicídio.”

Após os procedimentos de praxe, os indivíduos foram encaminhados para a Unidade Prisional de Gurupi, onde ficarão à disposição da Justiça.

O crime

De acordo com as informações, a vítima teria passado o dia consumindo bebida alcoólica com V.D.C., com quem acabou se desentendendo. Posteriormente, a vítima se dirigiu à cantina da fazenda, onde reside F.R.L., e também se envolveu em uma discussão com ele, chegando a proferir ofensas. Em resposta, F.R.L. teria pego uma arma de fogo e efetuado um disparo, atingindo a cabeça da vítima.

Apesar do ferimento, Edmilton não morreu imediatamente. Em seguida, V.D.C. teria pegado uma barra de ferro e desferido golpes contra a cabeça da vítima, levando-a a óbito. Após o crime, os dois suspeitos colocaram o corpo em um trator e o enterraram em uma área de mata, utilizando a carcaça de uma vaca abatida recentemente na propriedade para disfarçar o odor.