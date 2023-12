Em Cariri, homem é preso suspeito de assassinato contra fazendeiro no estado de Goiás

Um homem de 41 anos suspeito de envolvimento na morte do pecuarista Waldemar Ferreira Pimenta, de 74 anos, foi preso em Cariri do Tocantins nesta quarta-feira (13). O crime ocorreu em São Miguel Araguaia (GO) no mês de junho deste ano.

Conforme explica o delegado regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, a ação faz parte da operação Hórus e ocorreu em apoio a PC-TO do Estado de Goiás. “Trata-se de uma operação conjunta com a Polícia Civil de São Miguel do Araguaia e também de Porangatu, onde foi possível efetuar a prisão de um indivíduo de 41 anos, que estava na cidade de Cariri e foi capturado, na manhã de hoje em cumprimento a mandado de prisão, por suposto envolvimento na morte de um pecuarista de 74 anos, fato este ocorrido no dia 26 de junho deste ano, em São Miguel”, disse o delegado.

A autoridade policial informou que além do cumprimento do mandado de prisão, policiais civis da 7ª DRPC e da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), ambas de Gurupi, também deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em endereços de dois suspeitos na cidade do sul do Estado, onde foram apreendidos objetos de interesse da investigação.

O crime

No último dia 26 de junho, o pecuarista Waldemar Ferreira Pimenta conduzia seu veículo pela BR-080, em São Miguel do Araguaia, quando teve o carro interceptado por dois indivíduos que abriram fogo contra o homem, atingido por vários disparos, sobretudo na cabeça, indo a óbito no local.

Desde então, o crime passou a ser investigado pela Polícia Civil de Goiás, sendo que no dia 4 de agosto deste ano, os dois suspeitos de serem os pistoleiros contratados para executar o pecuarista foram presos na cidade de Tuntum, no Estado do Maranhão.