Em Cristalândia, idoso de 90 anos desaparece após ter casa arrombada

da redação

Está desaparecido desde a última quinta-feira, 8, na cidade de Cristalândia, o senhor José Cavalcante de Castro, de 90 anos. Quem souber informações sobre seu paradeiro, pode acionar a Polícia Civil, por meio da 59ª Delegacia de Cristalândia, pelos telefones (63) 3354-2024 (fixo) ou (63) 9127-0152 (WhatsApp). O anonimato é garantido.

A delegada titular da 59ª DP, Jeannie Daier de Andrade, informou que a suspeita inicial é que o senhor José Cavalcante possa ter sido vítima de roubo. “A irmã dele soube que a casa de José havia sido arrombada e alguns objetos não foram localizados. Ela informou que havia um baú com documentos e dinheiro e este não foi encontrado na casa. O baú e uma mala da vítima foram encontrados na feira coberta da cidade no mesmo dia. No entanto, o veículo de José e ele não foram encontrados. Posteriormente, o veículo da vítima, um Fiat Uno, cor vermelha, foi encontrado abandonado próximo a um pequeno riacho”, informou.

Apesar de encontrados os objetos, não há qualquer informação sobre o paradeiro do idoso. “Por isso, solicitamos o apoio da população para que auxilie a Polícia Civil a localizar o senhor José. Qualquer informação nesse momento pode ser muito valiosa e contribuir para solucionar o caso e aliviar o sentimento de angústia dos familiares”, conclui.