Em Gurupi, Operação prende homem acusado de homicídio e tentativa de feminicídio em Goiás

da redação

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis do Tocantins e Goiás resultou na prisão de um homem de iniciais R.M.M.V., de 54 anos, investigado pelos crimes de homicídio e tentativa de feminicídio, ocorridos em Luziânia (GO). O homem foi preso nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 28, em uma fazenda na zona rural de Gurupi, durante a deflagração da Operação Animus Necandi – II fase. Além de ser preso em cumprimento a mandado de prisão em aberto, o homem foi preso também em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A arma, uma pistola 9mm, foi apreendida.

Outro investigado, Robson Lima Marques, permanece foragido. Qualquer informação que possa auxiliar a polícia goiana a localizar o paradeiro do investigado, pode ser repassada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Luziânia, pelo telefone (61) 99118-6880 ou pelo 197.

O delegado titular da 7ª Delegacia Regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, destaca que o compartilhamento de informações foi fundamental para a localização do investigado. “A equipe da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi) auxiliou a Polícia Civil de Goiás com o levantamento do local onde o foragido se encontrava e, hoje pela manhã, demos apoio na deflagração da operação, logrando êxito em sua prisão, para que esse indivíduo possa responder pelos crimes que cometeu”, destacou.

Ao ser preso, o homem foi levado para a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e após os procedimentos legais cabíveis, encaminhado para a Unidade Penal Regional, onde permanecerá à disposição da Justiça de Goiás.