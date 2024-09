Em Gurupi, Polícia Civil prende homem por armazenar conteúdo de pornografia infantil em aparelho celular

da redação

Um indivíduo de iniciais C.B.M., de 34 anos, investigado por crimes de homicídio tentado, fato ocorrido no início do último mês de agosto, em Gurupi, foi preso na manhã desta quarta-feira, 4, durante uma ação de combate à criminalidade, deflagrada pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DHPP -Gurupi).

Na oportunidade, os policiais civis da unidade especializada, coordenados pelo delegado José Santos Fonseca Borges Júnior, foram até a residência do suspeito, no sentido de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, no qual C.B.M. consta como investigado por uma tentativa de homicídio. No decorrer das buscas, os policiais civis localizaram e apreenderam na residência do indivíduo, munições de três calibres distintos, bem como um revólver calibre 38, possivelmente utilizado para praticar a tentativa de homicídio.

Diante dos fatos, C.B.M. foi conduzido até a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde foi auturado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Porém, o homem acabou pagando a fiança arbitrada pela autoridade policial e foi colocado em liberdade.

Pornografia infantil

No entanto, logo em seguida, os policiais civis da 3ª DHPP, por meio de autorização judicial, deram início à análise do material aprendido durante a busca realizada na residência do investigado, constatando conteúdo de pornografia infantil no cartão de memória do aparelho de celular do indivíduo.

Diante dos fatos, novamente C.B.M. foi preso e autuado em flagrante delito pela segunda vez, agora pelo crime de armazenamento de conteúdo com pornografia infantil.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O delegado José Júnior informou que as investigações continuarão para que a Polícia Civil possa esclarecer todos os detalhes dos delitos cometidos e que subsidiarão uma possível ação penal. “Ação muito exitosa da 3ª DHPP, de Gurupi, que além de apreender farto material que podem estar ligados a tentativa de homicídio, também apreendeu conteúdo pornográfico envolvendo crianças, o que configura um delito de enorme gravidade contra a dignidade sexual das vítimas, e que será totalmente esclarecido”, frisou.