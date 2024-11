Em Gurupi, PRF localiza carga furtada de obra federal no Maranhão durante fiscalização na BR-153

da redação

Nesta quinta-feira (21), por volta das 9 horas e 50 minutos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma carga de materiais furtados de uma obra executada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), no município de Gurupi/TO.

Em procedimento de fiscalização no km 666 da BR-153, a equipe PRF deu ordem de parada a um caminhão Scania/G 420 e um semirreboque Facchini, transportando uma carga de tubos metálicos para irrigação. Durante abordagem, o condutor – homem de 55 anos – apresentou a documentação correspondente aos materiais.

Após consultas, foi verificado que os itens eram provenientes de um projeto federal executado pelo DNOCS, destinado a combater os impactos das secas no Maranhão, e que haviam sido furtados. A ocorrência e as informações do crime haviam sido registradas na Polícia Federal em Teresina/PI por um funcionário do DNOCS.

O motorista declarou que aceitou o frete via um aplicativo de transporte e seguiu orientações de terceiros para carregar os tubos do Maranhão, com destino final em Campinas/SP. Ele relatou ter recebido um adiantamento do valor combinado e que ao final do serviço receberia o valor restante.

Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, a ocorrência de localização de carga furtada. O condutor (na condição de testemunha), a carga e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Gurupi/TO e, posteriormente, entregues à Polícia Federal em Aliança/TO para continuidade das investigações. Logo depois, a carga foi direcionada para a Polícia Federal em Palmas/TO.