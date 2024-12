Em Gurupi, suspeito de matar mulher com faca é preso pela PM

Da redação

Um homem de 38 anos foi preso por suspeita de matar Alexsiane Fernandes da Costa, de 42 anos, a facadas durante uma discussão em uma casa na cidade de Gurupi, região sul do estado. Ele estava foragido e foi encontrado pela Polícia Militar (PM) em uma fazenda.

O suspeito foi preso em uma fazenda, no Assentamento 12 de Outubro, na noite de domingo (15), após denúncia anônima. No endereço, os policiais foram recebidos pelo próprio suspeito, que não teve o nome divulgado.

O crime foi registrado na sexta-feira (13), na avenida Bahia, por volta das 18h. Conforme a PM, Alexsiane teve ferimento na região do pulmão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou reanimar a mulher, mas ela não resistiu e morreu.