Em Palmas, Polícia Civil investiga grupo que sequestrou e agrediu vítima durante cárcere privado

da redação

Em continuidade às ações de combate à criminalidade em Palmas, e em todo o Estado do Tocantins, nesta terça-feira, 10, a Polícia Civil, por intermédio da 1ª Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas) com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais Unidade Tática da PCTO (GOTE), deflagrou a operação Domínio, visando dar cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços da região sul da Capital.

Coordenada pelo delegado-chefe da 1ª DEIC, Wanderson Queiroz, a operação também tem como objetivo aprofundar as investigações sobre um caso de sequestro e cárcere privado e apurar a possível atuação de organização criminosa.

O crime

De acordo com a autoridade policial, a investigação apura fatos ocorridos em Palmas, em 29 de setembro, ocasião em que a vítima teria sido abordada nas proximidades de Taquaralto, região sul da Capital, colocada à força em um veículo e levada a um imóvel no setor Jardim Bela Vista, onde teria permanecido por aproximadamente dois dias.

Nesse período, conforme declarou, foi amarrada, agredida e privada de água e alimentação, além de sofrer ameaças de morte. A vítima também relatou que os envolvidos a acusavam de pertencer a uma facção criminosa e que aguardariam uma ordem para executá-la.

A ocorrência que deu origem a Auto de Prisão em Flagrante (APF) registrado em 1º de outubro de 2026, ocasião em que a vítima conseguiu fugir do local indicado como cativeiro e buscar ajuda em uma residência próxima. Após o acionamento das equipes da Guarda Metropolitana, ela apontou o imóvel onde teria sido mantida e durante as diligências, agentes localizaram uma mochila identificada como pertencente à vítima no interior de um veículo. Também foram encontrados cartuchos em outro automóvel abandonado nas proximidades.

A representação judicial por mandados de busca e apreensão foi fundamentada nos relatos da vítima e de testemunhas, nos objetos localizados durante a ocorrência e na indicação de que poderiam existir armas, munições, instrumentos usados para manter a vítima imobilizada e registros digitais relacionados ao caso.

A medida buscou localizar esses materiais, além de outros objetos e documentos que pudessem conter informações relevantes para a investigação. Os mandados foram deferidos pela Justiça e cumpridos em dois endereços.

Durante as buscas, um homem, de 35 anos, foi preso em posse de uma arma de fabricação caseira, calibre 28. A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias dos fatos e a eventual participação de outros envolvidos.

O delegado Wanderson Queiroz destaca que as ações da referida operação representam o comprometimento da Polícia Civil do Tocantins na repressão ao crime organizado que promove a prática de crimes violentos em Palmas. “As equipes da 1ª DEIC, juntamente com demais Unidades Especializadas da PCTO não têm medido esforços para que os indivíduos que praticam crimes como os investigados na operação Domínio, e que integrem organização criminosa, sejam todos identificados e presos conforme determina a lei”, frisou.