Em Paraíso do Tocantins, Polícia Civil estoura centro de distribuição de drogas e apreende mais de R$ 300 mil em entorpecentes

da redação

Duas mulheres foram presas em flagrante por policiais civis da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC – Palmas), no início da tarde desta segunda-feira, 1º, em mais uma operação qualificada de repressão ao tráfico de drogas. As prisões ocorreram em Paraíso do Tocantins, em um local que funcionava como um verdadeiro centro de armazenamento e distribuição de grande quantidade de entorpecente para todo Estado do Tocantins.

Com as mulheres, L.G.R.B. e S.B.S, ambas de 25 anos, os policiais apreenderam uma expressiva e variada quantidade de entorpecentes, sendo 16 tabletes de “haxixe”; quatro tabletes e meio de “maconha”; um tablete de pasta base de cocaína; três tabletes de “cocaína de alta pureza”. Os entorpecentes estavam escondidos num tonel enterrado no local.

“Uma das presas era conhecida vulgarmente no mundo criminoso pela alcunha de ‘Dama do Crime’ e tinha a relevante função de receber e armazenar grandes remessas de droga na cidade de Paraíso do Tocantins e, posteriormente, fazer a distribuição para diversas cidades do Estado, onde eram comercializadas”, explica o delegado Alexander Costa, responsável pela investigação que culminou nas prisões e apreensões de entorpecentes

Ainda conforme o delegado, além do prejuízo logístico, a ação da 1ª DENARC causou ao grupo criminoso uma expressiva perda financeira, visto que todo material entorpecente apreendido está avaliado em mais de R$ 300 mil reais.

“Com mais essa operação qualificada de repressão ao tráfico de drogas, a Polícia Civil, ao desmantelar um importante centro de distribuição de drogas, reitera seu compromisso com a manutenção da paz e ordem social, evitando que essa vasta quantidade de drogas cheguem aos nossos municípios, o que para o crime organizado é sem dúvida um grande prejuízo”, finalizou o delegado.

Ao serem presas, as mulheres foram conduzidas para a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso, e após os procedimentos legais cabíveis, serão encaminhadas para uma unidade penal feminina.