Em Paraíso, Polícia investiga suspeitos de falsificação de atestados médicos

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 63ª Delegacia de Paraíso, realizou nesta segunda-feira, 2, a Operação Burnout, na qual foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais da cidade. A ação é resultado de investigação que constatou a falsificação e utilização de atestados médicos falsos na cidade.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, José Lucas Melo, titular da 5ª DRPC e que responde pela 63ª DP, a medida visa dar prosseguimento à investigação. “Embora já esteja demonstrada a materialidade e a autoria dos fatos, as medidas de hoje visam angariar mais elementos de convicção, além de verificar novos delitos. Durante a execução das ordens judiciais foram apreendidos documentos cuja autenticidade será verificada durante o andamento do inquérito policial”, explicou o delegado.

Participaram da operação, além dos agentes da 63ª DP, as equipes da 61ªDP, da 62ª DP e da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC).

A operação foi denominada Burnout por essa ser uma síndrome caracterizada pelo esgotamento extremo e desmotivação no trabalho, que diferentemente do cansaço habitual, compromete a saúde mental do trabalhador.