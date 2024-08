Em São Valério, dupla é presa suspeita de matar homem para roubar pertences da vítima

da redação

Dois homens, de iniciais P.J.C.S., 28 anos, e R.N.S., 30 anos, foram presos nesta segunda-feira, 12, pela Polícia Civil, por participação no latrocínio que vitimou Donizete Gonçalves, de 56 anos, fato ocorrido na última sexta-feira, 9, em São Valério do Tocantins. Um terceiro suspeito está sendo procurado.

As investigações foram conduzidas pela 95ª Delegacia de Polícia, desde que o corpo da vítima foi encontrado no último domingo, 11, por volta das 18 horas, no interior da sua residência, já sem vida e com sinais de violência causadas, possivelmente, por instrumentos perfuro-cortante e de forma contundente.

O delegado-chefe da 95ª DP, João Paulo Sousa Ribeiro, informou que, posteriormente, os investigadores descobriram que a motocicleta, o aparelho celular e o dinheiro da vítima, foram subtraídos.

“A perícia técnica e o Núcleo de Medicina Legal de Gurupi foram acionados e, conforme o levantamento preliminar realizado pelo perito, o corpo de Donizete apresentava sinais de violência, a casa estava toda revirada e bagunçada, como se alguém tivesse revirado a procura de bens de valores”, informou o delegado.

Logo nas primeiras oitivas de testemunhas, as suspeitas pelo crime de latrocínio recaíram sobre P.J.C.S., R.N.S. e o terceiro indivíduo. “Apurou-se que esse terceiro suspeito e P.J.C.S. foram vistos andando na motocicleta da vítima na manhã do crime. Eles chegaram a um bar, na sexta-feira, por volta das 6h da manhã, com a motocicleta da vítima e com o celular, inclusive, o celular foi oferecido para venda a algumas pessoas, conforme informações em interrogatório prestadas por R.N.S.”, destacou o delegado.

Além disso, a própria companheira de P.J.C.S. disse, em seu depoimento, que seu esposo e o terceiro envolvido confidenciaram a ela que eles tinham matado a vítima, na madrugada de sexta-feira, 9. Ela ainda revelou a participação de R.N.S., vulgo Dunga. “Embora, o Dunga tenha negado envolvimento no crime, ele tinha conhecimento onde a motocicleta havia sido escondida, em um matagal, na região periférica da cidade, tanto que levou os policiais ao local. Lá, a motocicleta não foi encontrada, mas a CNH da vítima estava jogada no chão, o que demonstra que o local tem relação com o crime e que ele tem pleno conhecimento, inclusive sabia que os outros dois investigados tentaram vender os pertences da vítima em um bar da cidade”, informou.

Diante dos fatos, o delegado representou pelas prisões dos três envolvidos, que foram prontamente deferidas pelo Poder Judiciário. “Graças ao apoio da Força Tática da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar de Palmeirópolis e da Guarda Civil Municipal de São Valério, conseguimos elucidar o crime e efetuar a prisão dos suspeitos nesta segunda-feira”, frisou o delegado.

Ao serem localizados e presos, os dois investigados foram encaminhados para Unidade Penal de Gurupi. As diligências policiais seguem no sentido de capturar o terceiro envolvido.