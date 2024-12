Empresário de Araguaína é condenado a dez anos de prisão por financiar tráfico internacional de drogas

O empresário é réu em processo relativo à operação Rota Caipira, que apurou esquema de tráfico internacional de cocaína, realizada em abril de 2023. Na época, 28 pessoas que tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça Federal do Tocantins. Márcio chegou a ser preso na época da operação, mas atualmente responde em liberdade.

A defesa do empresário afirmou que não concorda com a condenação, apesar das outras absolvições, e que vai recorrer. “Não existem fundamentos lógicos para essa condenação e nós iremos buscar a reversão dessa decisão de primeira instância no tribunal em Brasília, em segunda instância”, afirmou o advogado Edgar Mondadori.