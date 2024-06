Ex-vereador é preso pela Polícia Civil por ameaçar e agredir ex-companheira

da redação

Um homem, de 40 anos, investigado pelos crimes de lesão corporal, na forma tentada, ameaça e descumprimento de medida protetiva, foi preso na manhã desta quinta-feira, 27, por policiais civis da 103ª Delegacia de Taguatinga, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Coordenada pelo delegado, Lucas de Oliveira, titular da 103ª Delegacia, a ação que culminou na captura do indivíduo, que é ex-vereador da cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, é resultado de uma extensa investigação realizada pela Polícia Civil, onde se apurava a conduta do homem que por não aceitar o fim do relacionamento amoroso que mantinha com a vítima, passou a persegui-la, ameaçá-la de morte, chegando ao limite de descumprir uma medida protetiva de urgência, expedida pela pela Vara Criminal da Comarca de Taguatinga.

“No último dia 1º de junho, por volta das 23h40, na praça central da cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, esse indivíduo tentou agredir sua ex-companheira, ao vê-la com seu atual namorado. Sem conseguir seu intento, ele passou a proferir ameaças de morte ao casal e fugiu em seguida”, disse o delegado.

Diante dos fatos, e com a violação da medida protetiva, o homem teve a prisão decretada pelo Poder Judiciário. Além do atual indiciamento, o investigado foi indiciado em outros três inquéritos policiais pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira.

Após a instauração de um novo inquérito policial, o investigado se evadiu do município de Ponte Alta do Bom Jesus, onde reside, permanecendo refugiado em localidade desconhecida. Contudo, após várias diligências da Polícia Civil e a publicação de sua foto nos canais oficiais, o investigado foi preso após comparecer voluntariamente nas dependências da 103ª DP, na companhia de seu advogado, sendo preso e recolhido à Cadeia Pública Municipal, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O inquérito policial foi concluído pela 103ª DP e o ex-vereador foi indiciado. “Por meio de atuação da Polícia Civil do Tocantins, o homem foi devidamente indiciado e preso, o que sem dúvida traz mais segurança e paz para a vítima e seu atual companheiro, uma vez que ambos foram ameaçados de morte pelo autor”, disse o delegado.