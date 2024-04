Filho é preso após matar o pai incendiado no Bico do Papagaio

da redação

Uma tragédia abateu sobre São Sebastião do Tocantins, no Bico do Papagaio, na tarde deste sábado, 30. Um homem matou o pai incendiado. A vítima foi identificada como Raimundo Rodrigues de Sousa, de aproximadamente 70 anos.

A tragédia, conforme informações obtidas pelo porta Voz do Bico, teria ocorrido entre as 17h30 e 18h. O filho enrolou um tecido em volta da cabeça e do pescoço do pai e em seguida ateou fogo. Não se sabe se antes ele teria cometido outro ato violento contra o pai idoso e acamado.

Fotos e vídeo postado nas redes sociais mostram um homem, muito magro, seminu caído ao chão e de sua cabeça exalando fumaça. Outro mostra um homem, também caído ao chão, aparentemente ensanguentado.

A vítima, ainda conforme informações, é Raimundo Rodrigues de Sousa, conhecido como seu Cretino, um idoso de pouco mais de 70 anos, acamado há mais de um ano devido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o suspeito do crime é seu filho, um homem de aproximadamente 44 anos, identificado como Dayvith Pereira Sousa. Ambos viviam na mesma casa.

Sousa foi preso pela polícia e levado para o Hospital Regional de Augustinópolis onde se encontra hospitalizado para tratar de alguns ferimentos pelo corpo. Ele teria sofrido tentativa de linchamento.