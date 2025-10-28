Foragido da Unidade Penal de Cariri se apresenta à polícia e retorna ao presídio

Por Wesley Silas

GURUPI (TO) — Victor Cardoso Lustosa de Paula, detento que havia fugido da Unidade Penal de Cariri, se apresentou na noite desta segunda-feira (27) na Central de Flagrantes de Gurupi, informou a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO). Ele compareceu acompanhado de advogado no início da noite.

Segundo a SSP/TO, Victor havia escapado na noite de domingo, 26, durante uma transferência entre a unidade prisional e o Hospital Municipal de Cariri do Tocantins. Desde então, equipes da Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar realizavam buscas na região.

Após a apresentação, o detento foi submetido a exames de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e posteriormente encaminhado de volta ao presídio, onde permanecerá para prosseguir o cumprimento de sua pena. A 85ª Delegacia de Polícia de Cariri do Tocantins instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da fuga.

A SSP/TO informou que novas informações serão divulgadas em momento oportuno.