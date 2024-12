Força-tarefa cumpre mandados contra suspeitos de fabricar e vender rebite no Tocantins e mais três estados

O Ministério Público de Goiás (MPGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (10/12), uma operação conjunta para combater organização criminosa especializada na produção, distribuição e comercialização de comprimidos de anfetaminas, popularmente conhecidos como “rebite” – drogas sintéticas utilizadas por motoristas profissionais para inibir o sono e permitir a realização de longas jornadas de trabalho. Conforme apontado pelo coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPGO, Carlos Luiz Wolff de Pina, os resultados da operação têm impacto na saúde pública e na segurança viária.

Durante entrevista coletiva realizada na sede do MPGO, foram apresentados alguns números da operação: foram cumpridos 24 mandados de prisão preventiva, 4 mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão. Além disso, foi autorizado judicialmente o sequestro/apreensão de bens imóveis, veículos, ativos virtuais (criptomoedas) e valores mantidos em contas bancárias na ordem de R$ 320 milhões, envolvendo 45 pessoas físicas e jurídicas investigadas. O cumprimento das ordens judiciais foi conduzido pelo Gaeco, a Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) e a PRF em Goiás.

Os mandados foram cumpridos nos Estados de Goiás, Tocantins, Bahia e São Paulo, nos municípios de Anápolis (GO), Trindade (GO), Goianira (GO), Ceres (GO), Rialma (GO), Porangatu (GO), Campinorte (GO), Mara Rosa (GO), bem como na cidade de Talismã (TO), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Salto (SP). Também foi cumprido mandado de prisão contra detento na Unidade Prisional Regional de Nova Crixás (GO). Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara de Garantias de Goiânia.

Além de aparelhos celulares, insumos, objetos e maquinários para a fabricação da droga, foram apreendidos cerca de meio milhão de comprimidos. Segundo apontado pelo superintendente da PRF em Goiás, Tiago Queiroz, esse valor é significativo, tendo em vista que, em 2023 e ao longo de 2024, haviam sido apreendidos nacionalmente cerca de 370 mil comprimidos. Durante a operação, foram identificados três locais utilizados para a fabricação e armazenamento dos entorpecentes.

Uma atualização divulgada no final da tarde trouxe um balanço parcial das apreensões realizadas na operação:

• 53 armas

• 15 carregadores

• 8.768 munições

• 547.140 comprimidos de anfetamina

• 214 quilos de matéria-prima

• 278.578 reais

• 52 mil dólares

• 14 mil pesos argentinos

• 184 mil guaranis (moeda do Paraguai)

• cerca de 310 mil pesos mexicanos

• 2.425 euros

Participaram da operação 268 policiais rodoviários federais e 96 integrantes do MPGO, incluindo 29 promotores de Justiça e 46 servidores, além de cães farejadores treinados para localizar entorpecentes.