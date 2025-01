Governador determina operação das forças de segurança para impedir ações do crime em Palmas

Wanderlei Barbosa determinou que a Polícia Militar coloque mais 100 homens nas ruas da capital e que a Polícia Civil aprofunde as investigações para prender criminosos; Guarda Metropolitana será parceira

Guilherme Lima/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta nesta terça-feira, 7, em reunião virtual com as forças de segurança do Estado, a Operação Cidade Blindada, com o objetivo de intensificar o combate às ações criminosas na capital tocantinense, por meio de reforço no policiamento e a integração entre diferentes forças de segurança.

Foram disponibilizados veículos, equipamentos e uma reestruturação das forças policiais para garantir maior proteção nas ruas de Palmas. Como parte da operação, mais de 100 policiais foram realocados de outros municípios para integrarem as ações, que incluem blitzes, abordagens rotineiras, patrulhas rurais e operações de combate ao crime organizado.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou da reunião por videoconferência e destacou o compromisso do Governo do Tocantins em garantir a segurança da população.

“Nós não vamos deixar que qualquer situação que gere insegurança tome conta de Palmas. A Operação Cidade Blindada é um reflexo do nosso trabalho para enfrentar a criminalidade com eficiência e responsabilidade”, pontuou o chefe do Executivo estadual.

O comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Antônio Barbosa, ressaltou o empenho da corporação no combate à criminalidade.

“Estamos intensificando as ações ostensivas para inibir qualquer tentativa de desordem ou violência. O batalhão está mobilizado e não medirá esforços para impedir que a insegurança se instale em nossa Capital”, enfatizou o comandante-geral.

Operação Cidade Blindada

As ações da Operação Cidade Blindada iniciam nesta terça-feira, 7, e contam com o apoio operacional do efetivo total do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) e do 6º BPM, com reforço do helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Tocantins (Graer), da Polícia Civil, Cavalaria, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), Comando de Operações e Divisas (COD), Canil e Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

As ações contam ainda com a Instalação do Batalhão de Pronto Emprego (Bepe), com remanejamento de Forças Táticas do interior, que ficarão provisoriamente instaladas na Escola de Gestão Fazendária (Egefaz).

As delegacias da Polícia Civil irão atuar de forma integrada com as demais forças de segurança, por meio do trabalho investigativo. O secretário executivo da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/TO), Reginaldo de Menezes Brito, salientou que a operação marca um esforço conjunto e agora o serviço de inteligência está trabalhando para identificar e prender criminosos.

“A Polícia Civil está empenhada nesta operação conjunta. O Departamento de Inteligência está trabalhando intensamente para identificar e prender os criminosos que estão ameaçando a segurança na capital”, explicou o secretário.

O comandante da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Gilmar Fernandes, evidenciou o papel do município nas ações.

“Vamos implementar uma estratégia integrada da Guarda Metropolitana em conjunto com as forças de segurança do Estado. Utilizaremos o sistema de monitoramento, da Guarda Metropolitana de Palmas, para apoiar o trabalho das equipes de inteligência e oferecer dados mais precisos”, detalhou.

As ações também vão trabalhar no combate à propagação de notícias falsas, que podem contribuir para a sensação de insegurança. “Identificamos que a informação divulgada nas redes sociais, sobre ataques ao transporte público, trata-se de uma fake news. Mesmo assim, a Polícia Militar está atenta e não desconsidera a situação. Estaremos presentes nos pontos de ônibus e acompanhando a saída dos veículos desde as garagens, garantindo a segurança e a tranquilidade da população”, concluiu o comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Antônio Barbosa.

(Crédito das fotos: Adilvan Nogueira/Governo do Tocantins)