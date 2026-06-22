Em Brasília, Governo do Tocantins conquista 1º lugar nacional no Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Premiação coloca o Tocantins entre os estados brasileiros com melhor desempenho na qualidade das informações contábeis e fiscais, evidenciando a eficiência do trabalho técnico desenvolvido pela administração estadual

Da Redação

O estado do Tocantins conquistou o 1º lugar nacional na categoria Melhor Desempenho – Estados e Distrito Federal da 4ª edição do Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A cerimônia de premiação foi realizada nesta segunda-feira, 22, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília/DF, e reconheceu os entes federativos que se destacaram pela qualidade, pela integridade e pela consistência das informações contábeis e fiscais enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O prêmio foi recebido pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; pelo secretário de Estado da Fazenda, Donizeth Silva; e pela contadora da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), Maria Helany da Silva, que representaram o Estado na solenidade. O evento teve como objetivo incentivar a transparência, a responsabilidade fiscal e a melhoria contínua da qualidade das informações financeiras produzidas pelos estados e pelos municípios brasileiros. O ranking que fundamenta a premiação considera mais de 160 checagens automatizadas de consistência dos demonstrativos contábeis encaminhados pelos entes federativos, avaliando critérios como precisão, integridade e confiabilidade dos dados.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, comentou a conquista e destacou o desempenho fiscal do estado e o trabalho das equipes envolvidas. “Essa conquista demonstra que estamos no caminho certo. Quando cheguei ao governo, o Tocantins estava na Capag C, avançamos para a Capag B e seguimos trabalhando com o objetivo de alcançar a Capag A. Esse resultado reflete o nosso compromisso com a austeridade fiscal, a transparência nos atos públicos e a construção de um Estado cada vez mais forte e com uma economia mais pujante. Quero agradecer à equipe da Secretaria de Estado do Planejamento; da Secretaria de Estado da Fazenda e a todos os servidores envolvidos, porque esse prêmio é fruto de um trabalho coletivo em favor do Tocantins”, afirmou o governador.

Qualidade fiscal

O reconhecimento reafirma o compromisso do Estado com a qualificação contínua da informação contábil e fiscal, em alinhamento aos critérios técnicos estabelecidos pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). O resultado evidencia o trabalho das equipes técnicas na produção de dados precisos, íntegros e consistentes, que fortalecem a transparência e a gestão fiscal. Também reforça o aprimoramento permanente dos processos internos de consolidação e envio das informações ao Tesouro Nacional. Dessa forma, o desempenho alcançado consolida o Tocantins entre os estados de referência na qualidade da informação contábil e fiscal no país.

O titular da Sefaz, Donizeth Silva, destacou o trabalho conjunto da gestão e a importância da responsabilidade fiscal. “Quero parabenizar todos os gestores do Governo do Estado que contribuíram para a qualidade da gestão da informação. Essa premiação coroa uma administração que sempre teve cuidado com a responsabilidade fiscal e a transparência. Desde o início do governo Wanderlei Barbosa, temos trabalhado para cumprir todas as obrigações fiscais e garantir que essas informações sejam corretamente apresentadas à sociedade. Esse reconhecimento demonstra que estamos no caminho certo, com uma gestão comprometida em registrar com precisão tudo o que é executado dentro da administração pública”, destacou.

Critérios e categorias da premiação

Na cerimônia, foram premiados os três primeiros colocados nas categorias Melhor desempenho e Maior evolução, abrangendo estados e Distrito Federal, capitais e municípios com mais e menos de 100 mil habitantes, além do reconhecimento dos destaques regionais. O desempenho é avaliado a partir do percentual de acertos no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, enquanto a evolução considera o avanço em relação ao resultado do ano anterior. Durante o evento, foram entregues troféus aos gestores e certificados aos profissionais contábeis responsáveis pelo envio das informações ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

A contadora da Seplan, Maria Helany da Silva, destacou que o resultado reflete o trabalho coletivo da equipe de contabilidade do estado do Tocantins. “Estou muito impactada com esse reconhecimento. Esse prêmio não é meu, ele é de toda a equipe de contabilidade do Governo do Tocantins, que realiza um trabalho excelente. Que essa premiação nos motive cada vez mais a buscar a primazia na qualidade das informações e também incentive outros estados e municípios a alcançarem esse importante resultado”, finalizou.

Texto: Lidieth Sanchez/Governo do Tocantins